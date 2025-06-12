Bilecik’te Huzur Uygulaması Yapıldı

HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPILDI

Bilecik’te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “huzur ve güven” amacıyla merkez ve ilçelerde kapsamlı bir uygulama gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, yaklaşık 400 personelin katılımıyla sabit yol kontrollerinin yanı sıra kafe ve eğlence merkezlerinin denetimini içeriyor. Asayiş, trafik ve narkotik ekipleri, kontrol kapsamında bazı araçları durdurup inceleme yapıyor ve sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştiriyor.

DENETİMLERDE GÖREVDE OLUNDU

Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinden çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Denetimlere katılan ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Sohzer, “Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını, suçun başlanmadan önlenmesini sağlamak, devamında suça karışmış insanların tespit edilmesi. Kamu düzenini sağlaması açısından denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik güçlerimiz Bilecikli hemşerilerimizin, gece gündüz demeden, parkta, sokakta, kamu güvenliğini temin etmek için görev başında. Her şey Bilecik’imizin huzur ve güvenliği için.” şeklinde konuşuyor.

SONUÇLAR VE İSTATİSTİKLER

Güvenlik güçleri, uygulama sırasında toplam 4 bin 150 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştiriyor. Uygulama çerçevesinde 115 umuma açık iş yeri denetlenirken, trafik denetimlerinde ise 1196 araç ve motosiklet kontrol ediliyor. Denetimlerde, 30 araca toplam 141 bin lira değerinde trafik cezası kesiliyor ve 1 araç trafikten men ediliyor. Ayrıca, 43 metruk bina kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şüpheli yakalanıyor.