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Bilecik’te İftar Programı Düzenlendi

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, iftar programına ev sahipliği yaptı ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl, akademisyenler, idari personel ve aileleriyle bir araya geldi. Ayrıca, programda Bilecik il protokolünden birçok katılımcı yer aldı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu paylaştığı bu iftar etkinliği, üniversite camiasını aynı sofrada bir araya getirdi.

DUALARLA BAŞLAYAN PROGRAM SıCAK SOHBETLERLE DEVAM ETTİ

İftar etkinliği, dualar eşliğinde açıldı ve sıcak, samimi sohbetlerle sürdü. Vali Aygöl, konuşmasında üniversitenin topluma sunduğu katkılara dikkat çekti. “Eğitim kurumlarımız yalnızca bilimsel çalışmaların değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerimizin temeli. Hep birlikte bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz” diye belirtti. Program, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.

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