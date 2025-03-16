Bilecik’te İftar Sonrası Duygusal Anlar Yaşandı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bilecik’te vatani görevini sürdüren Mustafa adlı asker, iftar öncesi babasıyla görüntülü görüşme yaptığı sırada anlam dolu anlar yaşadı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçtiğimiz gece İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sofrasında Mehmetçiklerle bir araya gelen Vali Aygöl, görevlerinin başında bulunan askerlere moral verdi.

VALİ AYGÖL’DEN ANLAMLI GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

İftarın ardından, Bilecik’te vatani görevini yerine getiren Mustafa adlı askerin babasını cep telefonu ile görüntülü arayan Vali Aygöl, baba Abdullah ile bir süre sohbet etti. Bu esnada yaşanan duygu dolu anlar, Mehmetçik’in babasına “Şafak söktü” şeklinde seslenmesiyle daha da derinleşti. Baba Abdullah ise “Onlar yalan söylüyor, biz her zaman ölene kadar askeriz” diyerek duygusal anlar yaşattı. İftar programı, samimi sohbetler ve dualarla sona erdi.