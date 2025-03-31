Bilecik’te İki Kardeşe Silahlı Saldırı

PAZARYERİ’NDE SİLAHLI SALDIRI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, cadde ortasında yaşanan silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, olay Bursa Caddesi’nde gerçekleşti. Ömer K., henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ateş açılan Adnan E. ve Turan E., saçmaların isabet etmesiyle kanlar içinde yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından, polis ekipleri saldırgan Ömer K.’yi hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.