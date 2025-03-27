Bilecik’te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bilecik’te İki Otomobil Çarpıştı

Bilecik’te, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu üzerindeki 2. OSB girişinde gerçekleşti. Osmaneli yönünde seyir halinde olan Arif Y.’nin kullandığı 26 VZ 059 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Serdar F.’nin yönetimindeki 34 KGD 785 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, 26 VZ 059 plakalı aracın sürücüsü Arif Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Yaşariye Y., Yaren Y. ile Ali Osman U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilecik-Osmaneli-Sakarya-İstanbul karayolu, kaza nedeniyle tek şeritten verilmekteydi; ancak kazalı aracın olay yerinden kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.