Bilecik’te ‘İyilik’ Temalı Konferans Düzenlendi

ÜNİVERSİTEDE İYİLİK KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) ‘iyilik’ temalı bir konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlendi. Geçerken Kulübünün organize ettiği konferansa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek konuşmacı olarak katıldı. Müftü Dilek, ‘iyilik’ konusunu ele alarak, “Ramazan, iyiliğin ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda oruç tutarak sadece açlığa ve susuzluğa sabretmekle kalmayız, aynı zamanda kalplerimizi arındırır, iyilik ve merhameti daha derinden hissederiz. Ramazan, bireysel arınma ile toplumsal dayanışmanın birleştiği bir zaman dilimidir” şeklinde konuştu.

RAMAZAN’IN MANEVİ ANLAMINI VURGULADI

Müftü Dilek, “Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur” hadisine de atıfta bulunarak, “Cennet kapıları açılır derken Efendimiz, Ramazan boyunca oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren ve gönülden tövbe eden kullar için cennete giden yolların kolaylaştığını belirtmektedir. Ramazan ayında cehennem kapılarının kapanması, bu ayda affedilmenin ve günahlardan arınmanın daha kolay olduğu, oruç tutan, tövbe eden, günahlardan kaçınan bir kul için cehennem kapılarının kapandığını ifade etmektedir. Nihayetinde Ramazan ayında şeytanların etkisinin zayıfladığını, oruç, namaz ve Kur’an ile meşgul olan müminin, nefsini terbiye ederek günahlardan uzaklaştığını ve bu durumun şeytanın vesveselerine karşı bir kalkan oluşturduğunu anlatıyor” dedi.

GEÇİREN KULÜBÜ’NE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine böyle değerli bir konuda düşüncelerini paylaşma şansı sunduğu için Geçerken Kulübü’ne teşekkür eden Müftü Dilek, “Unutmayalım ki, iyilik insanı yüceltir, toplumları güçlü kılar ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirir. Allah hepimizi iyilik yapan, iyiliğe vesile olan ve iyiliği çoğaltan kullarından eylesin” şeklinde konuşmasını tamamladı. Programın sonunda, BŞEÜ İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Göz, Geçerken Kulübü adına İl Müftüsü Ahmet Dilek’e teşekkür belgesi takdim etti.