Bilecik’te Kadın Cansız Bulundu

OLAYIN YERİ VE KADININ BULUNMASI

Bilecik’te, bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının isminin Sibel Güneş olduğu öğrenildi. Olay, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi’nde meydana geldi. Sibel Güneş’ten haber alamayan akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, özel gereksinimli çocuk okulda olduğu için evin anahtarını alarak içeri girdi. Evin yatak odasında Sibel Güneş’in cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ve nöbetçi savcının incelemeleri sonrasında, ceset Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerden sonra belli olacak.

ŞÜPHELİNİN ARANMASI DEVAM EDİYOR

Polis, Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’e cep telefonundan ulaşamayınca, şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Eşinin dün saat 14.30’da 26 UH 333 plakalı araçla evden ayrıldığı ve Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine yola çıktığı belirlendi. İbrahim Güneş’in aracı, Osmaneli-İznik kavşağını geçtikten sonra 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bugünden itibaren hem Sakarya Nehri’nde hem de kara yollarında İbrahim Güneş’i arama çalışmalarına başladı.

BABANIN DAVRANIŞLARI VE İZİNLERİ

Ayrıca, çiftin özel gereksinimli çocuklarını her sabah Sibel Güneş’in servise bıraktığı ortaya çıktı. Ancak dün sabah babanın çocuğuna “Annen hasta” diyerek kendi bıraktığı belirlendi. İbrahim Güneş’in çalıştığı iş yerinden Pazartesi ve Salı günleri için izin aldığı bilgisi de kaydedildi. Bütün bu gelişmeler sorgulanmaya devam ediyor.