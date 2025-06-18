Bilecik’te Kadın Ölü Bulundu. Koca Arama Bitti

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ KAYIP KOCASI İÇİN ARAMALAR SONLANDI

Bilecik’te birkaç gün önce evinde ölü bulunan kadının kayıp eşi için başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Olay, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi’nde gerçekleşti. Sibel Güneş adındaki kadından haber alamayan ailesi, durumu acil servise bildirdi. Olay yerine gelen polis, o sırada okulda bulunan özel gereksinimli çocuğun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren ekipler, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

KAYIP KOCASININ İZİ SÜRÜLDÜ

Polis, Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’e telefonla ulaşamayınca, hemen incelemelere başladı. Eşinin, olay günü saat 14.30’da 26 UH 333 plakalı aracıyla evden ayrıldığı ve Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine doğru gittiği belirlendi. Aynı gün, Bilecik’ten bir polis ekibi kayıp kocayı aramak için yola çıktı. İbrahim Güneş’in aracı, Osmaneli-İznik kavşağını geçtikten 600 metre ileride, Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SON BULDU

İki gün boyunca bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin karadan ve nehirde yaptığı İbrahim Güneş’i arama çalışmaları bugün itibarıyla sonlandırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahsa ulaşılamadığı bildirildi.