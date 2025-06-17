Bilecik’te Kadın Ölümüne Eşi Aranıyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bilecik’te dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan kadının kocası kayıptı ve polis tarafından aranmaya devam ediyor. Olay, Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi’nde oluştu. Sibel Güneş isimli kadından haber alamayan yakınları durumu acil servise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızlıca gelen polis, Sibel Güneş’in özel gereksinimli oğlunun okulda olduğunu tespit etti ve evin anahtarını alarak çocuğun yanına gitti. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun yanında evin kapısını açtıktan sonra yatak odasında Sibel Güneş’in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının detaylı çalışmalarından sonra Güneş’in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeden sonra ortaya çıkacak.

KAYIP KOCANIN İZİ

Polis, Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama faaliyetlerine başladı. İbrahim Güneş’in dün saat 14.30’da evden 26 UH 333 plakalı aracıyla ayrıldığı öğrenildi ve Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine doğru yöneldiği belirlendi.

ARAÇ BULUNDU

Bilecik’ten yola çıkan bir polis ekibi, İbrahim Güneş’i bulmak için harekete geçti. Araç, Osmaneli-İznik kavşağını geçtikten 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu. Bugün jandarma ve AFAD ekipleri, hem Sakarya Nehri’nde hem de karasal alanda İbrahim Güneş’i arama çalışmalarını sürdürmeye başladı.

İKİLİYE DAİR DETAYLAR

Elde edilen bilgilere göre, Sibel Güneş’in her sabah özel gereksinimli çocuklarını servise bıraktığı, dün sabah ise babanın çocuğuna “Annen hasta” diyerek kendisinin indirdiği belirlendi. İbrahim Güneş’in çalıştığı iş yerinden Pazartesi ve Salı günleri için izin aldığı öğrenildi.