Bilecik’te Kadın Yatak Odasında Bulundu

HABERSİZ KALINAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bilecik’te, yakınlarıyla iletişim kuramayan bir kadının yatak odasında ölü halde bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi. Alınan bilgiler doğrultusunda Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi D Blok’ta yaşayan Sibel Güneş adlı kadından, Kayseri’de yaşayan kızı ve özel gereksinimli okulunda eğitim gören oğlunun öğretmenleri haber alamayınca, olayı 112 Acil Servis’e iletti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle hemen harekete geçerek okuldaki oğlunun yanına gitti. Evin anahtarını temin eden ekipler, özel gereksinimli çocukla birlikte eve girdiklerinde Sibel Güneş’in yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, nöbetçi savcının incelemesi yapıldı ve Sibel Güneş’in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLAR VE EŞİNİN DURUMU

Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’e ulaşmak isteyen polis ekipleri, onun cep telefonunun kapalı olduğunu tespit etti. İbrahim Güneş’in gün içerisinde saat 14.30 civarında evden ayrıldığı ve Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine doğru hareket ettiği belirlendi. Bilecik’ten bir polis ekibi, İbrahim Güneş’i aramak için yola çıkarken, kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.