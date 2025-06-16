Bilecik’te Kadın Yatak Odasında Ölü Bulundu

Bilecik’te yakınlarından haber alamayan bir kadın yatak odasında ölü bulundu. Eşinden de haber alınamadığı ifade edildi.

KADINDAN VE KOCASINDAN HABER YOK

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kuzeykent Sitesi D Blok’ta 4’üncü katta yaşayan Sibel Güneş’in, Kayseri’de yaşayan kızı ve özel gereksinimli okulda okuyan oğlunun öğretmenleri kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun okuluna giderek evin anahtarını teslim aldı. Özel gereksinimli çocukla birlikte eve giren ekipler, yatak odasında kadının cesedine ulaştı.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, nöbetçi savcının da araştırmaları sonucu Sibel Güneş’in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’in cep telefonundan yapılan aramalarda, şahsın telefonunun kapalı olduğu görüldü. Eşinin bugün saat 14.30 civarında evden ayrıldığı ve aracılığıyla Bilecik’ten Osmaneli ilçesine oradan da Bursa’nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Bilecik’ten bir polis ekibi, İbrahim Güneş’i bulmak için harekete geçti. Öte yandan, kadının kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeler sonrasında netleşeceği bildirildi.