Bilecik’te Kadınlarla Kitap Etkinliği Yapıldı

KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yerel kadınlarla bir araya ve kitap okuma etkinliği organize etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, farklı kitaplar üzerinden düşünceler paylaşıldı ve kadınlarla keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANILDI

Etkinlik süresince katılımcılar, okudukları kitaplar hakkında görüşlerini paylaşarak yeni bakış açıları kazanma şansı buldu. Kaymakam Kılıç, yaptığı açıklamada, “Kitaplar insanları bir araya getiren önemli bir köprüdür. Birlikte okumak, birlikte öğrenmek ve birlikte güçlenmek bizleri daha da ileriye taşıyor” dedi.