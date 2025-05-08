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Bilecik’te Kamyon Otomobile Çarptı

KAZADA YARALANMA MEYDANA GELDİ

Bilecik’te bir kamyonun emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda gerçekleşti. Seyir halindeki YR6ILCV İngiltere plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Z., Kepirler köyü civarında aracını emniyet şeridinde durdurdu. Bu esnada, aynı yönde giden Hasan K. yönetimindeki 16 AHM 246 plakalı kamyon, otomobile çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erhan Z., olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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