Bilecik’te Kanola Tohumu Dağıtıldı

KANOLA TOHUMU DAĞITIMI PROGRAMI

Bilecik’te gerçekleştirilen bir etkinlikte kanola tohumu dağıtımı yapıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumalı Köyü’nde gerçekleşen programda hem vatandaşlarla hem de çiftçilerle bir araya gelerek kanola tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte çiftçilere toplamda 370 paket kanola tohumu teslim edildi.

“Türkiye yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çiftçilere yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu konuda “Destek bizden, bereket toprağımızdan, emek çiftçimizden” ifadesini kullandı.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

