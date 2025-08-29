Haberler

Bilecik’te Kaybolan Güvercin İçin Üzüntü

BİLECİK’TE KAYBOLAN GÜVERCİN ÜZERİNE ÜZÜNTÜ

Bilecik’te emlakçılık yapan Soner Güler, hasta olduğu için özenle baktığı güvercininin kaybolması nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor. İki sene önce bir arkadaşından hediye olarak aldığı ve “Şans” ismini verdiği güvercininin bir kişi tarafından alındığını güvenlik kameralarında gördüğünü belirten Güler, “O arkadaştan ricamız adı ‘Şans’ olan güvercinimizi geri getirmesidir” diye konuştu.

GÜVERCİN HASTA VE UÇAMAZDI

İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak üzerinde bulunan emlak ofisinde güvercine titizlikle bakan Soner Güler, geçtiğimiz günlerde hayvanın kaybolduğunu fark etti. Göğüs ve böbrek rahatsızlığı olan ve uçma yetisi bulunmayan güvercini bulmak için çabalayan Güler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güler, “Benim hayvanım hastalığından dolayı uçamıyordu. Burada biz ona gözümüz gibi bakıyorduk, o artık bizden olmuştu. Geçen yine buralarda gezerken bir anda kayboldu” şeklinde açıklamada bulundu.

ŞAHIS GÜVERCİNE NEDEN SAHİP ÇIKTI?

Soner Güler, güvenlik kameralarında bir şahsın güvercini almak üzere çevredeki esnafa sorular sorduğunu ve güvercini götürdüğünü gördüğünü belirtti. “Büyük ihtimalle yerde gezdiği için bir kedinin yememesi için almış olabilir. O arkadaşa ulaşamadık çok araştırdık. Ondan ricamız adı ‘Şans’ olan güvercinimizi geri getirmesi” dedi. Güler, kaybolan güvercini bulmak için umutla bekliyor.

