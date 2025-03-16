Bilecik’te Kayıboyu Kur’an Kursu İftarı

BİLECİK KAYIBOYU KURAN KURSUNDA İFTAR PROGRAMI

Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri ve velileri, düzenlenen iftar programında buluştu. İl Müftüsü Ahmet Dilek, Başkanlık Vaizi Üzeyir Gür, müftü yardımcıları, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Şeyh Edebali Meşk Grubu eşliğinde manevi bir atmosfer oluştu. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hacıvat-Karagöz oyunu ile devam etti.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, iftar öncesi yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün bu mübarek ortamda sizlerle bir araya gelmek, hep birlikte iftar yapmak nasip oldu. Bu fırsatı bize bahşeden Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Sizler, en kıymetli varlıklarınız olan evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu emanetin bilinciyle, onları dini ve manevi değerlerle donatmak, güzel ahlakla yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KÜÇÜK YAŞLARDA KURAN ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ

Başkanlık Vaizi Üzeyir Gür, konuşmasında küçük yaşlarda Kur’an öğretiminin önemine vurgu yaparak, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir aile bireyi olma noktasında emek harcayan hürmetkar, cefakar hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İFTAR SONRASI ETKİNLİKLER

Akşam ezanının okunmasıyla iftarlarını açan öğrenci ve veliler, Kayıboyu Camii’ne geçerek teravih namazı kıldılar. Teravih namazı sonrası çocuklar, kendileri için hazırlanan sürprizlerle karşılaştılar ve pamuk şekerleri ile çeşitli hediyelerle Ramazan’ın manevi bereketini doyasıya yaşadılar.