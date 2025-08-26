Bilecik’te Kaymakam Vekilleri Göreve Başladı

YENİ KAYMAKAM VEKİLLERİ GÖREVİNE BAŞLADI

Bilecik’in iki ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Mehmet Salih Uçar ve Mücahit Ünal, göreve başladı. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bilecik’in Yenipazar Kaymakam Vekilliğine Mehmet Salih Uçar, İnhisar Kaymakam Vekilliği görevine ise Mücahit Ünal atanmıştı.

İLK ZİYARET VALİYE YAPILDI

Kaymakam vekilleri, göreve başlamalarının ardından ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’e gerçekleştirdi. Vali Sözer, görevine yeni başlayan kaymakam vekillerine başarılar diledi. Ziyarette, ilçelerde yürütülecek idari çalışmalar ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.