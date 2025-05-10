Bilecik’te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAİFİK KAZASININ AYRINTILARI

Bilecik’te gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan iki kişi ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın detayları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, sabah saat 08.00 sularında Osmaneli ilçesi Selimiye köyü sınırlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli yönünden Bilecik tarafına seyreden H.C. (58) yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen S.A. (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN SONUÇLARI

Kaza sonucunda S.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki yolcu Ö.Ç. (25) ve H.C. ağır yaralandı. Ayrıca yaralanan E.U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak Ö.Ç. ve H.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybedildi. E.U.’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kameralarının kaydettiği korkutucu kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları ve yaşananların nedenleri hakkında yapılan çalışmalar sürüyor.