Bilecik’te Kaza, 1 ölü, 3 yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bilecik’te, tır ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Yenişehir-Bilecik kara yolunda meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Olayda, Selda Ateş (53) idaresindeki 34 CFF 485 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı yakınlarında H.P. (55) yönetimindeki 43 HP 979 dorse plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü Selda Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU

Ateş’in otomobilinde bulunan yaralı yolcular M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.