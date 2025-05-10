Bilecik’te Kaza, 1 Yaralı, 3 Ölü

KAZA SONRASI ÇARPICI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı, 3 kişi ise yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, D650 kara yolunun Bilecik yönünde ilerleyen Semih Altın yönetimindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil, Selimiye köyü Kuzuluk nahiyesi civarında Harun Cengiz’in kullandığı 11 AAH 241 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışma esnasında, Cengiz’in aracının hemen arkasında giden E.U’nun kullandığı 11 ACJ 704 plakalı motosiklet de otomobillere çarparak devrildi.

BÖLGEYE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazada Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar arasında bulunan sürücü Cengiz, Altın’ın aracında yolcu olarak bulunan Özcan Çelik ile motosiklet sürücüsü E.U, ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, Cengiz ve Çelik, hastanelerdeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.U’nun sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

CENAZE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Altın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sebebiyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın yaşandığı an, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.