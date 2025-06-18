Bilecik’te Kaza, 1 Yaralı Bulundu

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sanayiye doğru giden Metin Y. yönetimindeki 11 ABP 508 plakalı motosiklet, batçık çıkışında 19 Mayıs Caddesi istikametine dönen Recep Y. idaresindeki 11 EK 370 plakalı otomobili görünce çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu manevra sonrası kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak alev almaya başladı. Motosiklet, son olarak 11 EK 370 plakalı otomobilin lastiğine çarparak durdu.

Yaralı, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Ayrıca sürücüler, batçığın Bahçelievler Mahallesi çıkışında her gün bir trafik karmaşası yaşandığını belirterek, yetkililerin bu konuya çözüm üretmelerini istediklerini ifade etti.

TRAFİK KARMADAŞASI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Sürücüler, Bahçelievler Mahallesi çıkışında sürekli olarak yaşanan karmaşanın ciddi bir sorun olduğunu vurguluyor. Çözüm talep ediyor ve bu durumun tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyorlar. Günlük hayatta karşılaşılan trafik sıkıntısının önüne geçmek amacıyla alınacak önlemler, sürücülerin güvenliğini artıracak bir temeli oluşturacak.

POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Polis, kazanın sebep olduğu koşulları detaylı bir şekilde incelemeye almış durumda. Kazaya dair yapılan araştırmalar sonucunda, trafik güvenliğinin artırılması adına ne gibi önlemlerin alınabileceği konusunda çalışmalar yapılması öngörülüyor. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından gerekli raporlar oluşturulacak.