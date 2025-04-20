Bilecik’te Kaza, 18 Kişi Yaralandı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, öğrenci taşıyan otobüse arkadan tırın çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde gerçekleşti. Bursa yönünden Eskişehir istikametine giden M. F. yönetimindeki 60 BD 791 plakalı tur otobüsü, Bozüyük’te bir arıza nedeniyle emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.

Çarpmanın Sonuçları

Bu sırada aynı yönde ilerleyen O.Ö.’nün kullandığı 34 CVE 347 plakalı tır, durmakta olan otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 öğretmen, 15 öğrenci, yedek şoför ve tır şoförü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.