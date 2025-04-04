Bilecik’te Kaza: 2 Kişi Yaralandı

TRAFFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bilecik’te bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Olayda iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinden Sarayçık-Kütahya karayoluna çıkan 26 NZ 754 plakalı aracın sürücüsü Elif. S., dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak takla atan otomobil, ancak bu şekilde durabildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazada araç sürücüsü Elif. S. ve yolcu konumunda bulunan Nuray E. yaralandı. Yaralılar için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralılar Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.