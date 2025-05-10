Bilecik’te Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu korkutucu olayda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 2 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü bölgesinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli yönünden Bilecik istikametine giden H.C. yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A. idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan Ö.Ç. ve H.C. ağır yaralandı. E.U. isimli başka bir yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Ç. ve H.C. ne yazık ki kurtarılamadı, E.U.’nun tedavisi sürüyor.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Güvenlik kameralarına yansıyan bu kaza anı, jandarma ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Olayın ardından yetkililer, kazanın nedenleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.