Bilecik’te Kaza Meydana Geldi

KAZA KAVŞAĞINDA YENİ BİR KAZA DAHA!

Bilecik’te sıkça ‘Kaza kavşağı’ olarakanılan 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında her gün kaza meydana geliyor. En son kazada bir kişi yaralanırken, görüntüler kaza anını ortaya koyuyor.

YENİŞEHİR KAVŞAĞINDAKİ KAZA

Kaza, Bilecik merkezdeki Yenişehir Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü yönüne giden Surat Ç. idaresindeki BOT 994 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağı’nda dönüş yapmak istediği sırada, üniversite yönünden kent merkezine giden Tutku M. yönetimindeki 12 ACF 034 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı.

MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Yaşanan trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Tutku M. yaralanırken, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili detaylı incelemelere başladı. Bu arada, sürücüler, 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında sıkça meydana gelen kazalar nedeniyle bu noktalara trafik ışığı yerleştirilmesini talep ediyor.