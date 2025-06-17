Bilecik’te Kaza, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Trafik Kazasında Yaralanma

Bilecik’te “Kaza Kavşağı” olarak bilinen 1. OSB. kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden üniversite yönüne gitmekte olan 11 ACG 27 plakalı motosikletin sürücüsü Nazife K., kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada motosiklet, aynı yönde seyreden Erkal Ö. yönetimindeki 11 DA 735 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Olay Yeri ve Yaralı Durumu

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Nazife K. yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.