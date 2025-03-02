Bilecik’te Kazada 11 Kişi Yaralandı

KAZA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gerçekleşen kaza hakkında açıklama yaptı. Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20’nci kilometresi Poyra mevkisinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Eskişehir yönüne giden 30 yolcunun bulunduğu 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne, bir tır arkadan çarptı. Kazada yaralananların sayısı 11 olarak belirlendi ve yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALI DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Vali Şefik Aygöl, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 11 yaralının içinde hayatı tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını ifade etti. Aygöl, “Tüm yolcularımıza geçmiş dileklerimizi iletiyoruz. Saat 12.15’te Bursa-Ardahan istikametinde giden yolcu otobüsüne arkadan bir tır çarpması sonucu kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsü, bir yolcunun yanlış binmesi nedeniyle onu indirmek istediği sırada tırın arkadan otobüse çarpmasıyla kaza gerçekleşiyor” dedi.

SAVCILIK SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Vali Aygöl, olay yerine zamanında ulaştıklarını belirtti ve “Allah’a çok şükür ki can kaybımız yok, en sevindirici sonuç bu oldu. Az önce yaralı yolcuları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Otobüste toplam 30 yolcu bulunuyordu. 10 yolcumuz ve tır şoförümüz olmak üzere 11 kişi yaralı. Hayatı tehlikesi olan bir yolcumuz yok. Şu an toparlıyoruz ve yollar da açılmak üzere. Adli ve idari soruşturma başlatıldı, gerektiği durumda savcımızın talimatıyla kolluk güçlerimiz gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu.