Bilecik’te Kişi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Bilecik’te bir kişiyi öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandı. 31 Ağustos tarihinde Osmaneli ilçesinde bulunan Soğçakpınar köyünde gerçekleşen bu trajik olay, tarlada çalışan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında çıkan bir tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Emre Savaş’ın Engin Güngör’ün kafasına sert bir cisimle vurduğu iddia ediliyor. Ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde yaşamını yitirirken, Emre Savaş ise olay anında kaçtı.

Şüphelinin Yakalanması

Emre Savaş, bir süre sonra evine gitmek üzereyken yakalandı. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra, ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Savaş, yoğun güvenlik önlemleri altında Osmaneli Adliyesine götürüldü. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.