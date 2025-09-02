Bilecik’te Kişi Öldürüp Kaçtı, Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bilecik’te bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olay, 31 Ağustos’ta Osmaneli ilçesine bağlı Soğçakpınar köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında başlayan bir tartışma, kısa süre içinde çirkinleşti.

TARTIŞMA VE SONUCU

İddialara göre, Emre Savaş, tartışma esnasında Engin Güngör’ün kafasına sert bir cisimle vurdu. Bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Emre Savaş kaçtı. Ancak, zanlı dün gece evine gitmek üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan Emre Savaş, ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.