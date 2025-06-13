Bilecik’te Kuymak Festivali Denetimi Yapıldı

KUYMAK FESTİVALİ’NDE DENETİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen ‘Kuymak Festivali’ sırasında gerçekleştirilen denetimler dikkatleri üzerine topladı. Bilecik Karadenizliler Derneği’nin organizasyonunda yapılan etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu’nun talimatı doğrultusunda Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, halktan gelen ‘Açıkta ürün satılıyor’ şikayetleri üzerine harekete geçti.

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER ZABITA EKİBİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Zabıta ekipleri, denetimlerine başladıkları andan itibaren açıkta satılan dolma, sarma, salça ve etiketsiz ürünleri toplayarak güvenli bir ortam sağladı. Zabıta Amiri Özgür Özmen, Beypazarı Kurusu üzerinde tespit ettiği farklılık sayesinde, ürünün üzerindeki ek etiketi kaldırdı. Ekibin yaptığı incelemede, etiketin altında yer alan başka bir etiketle karşılaşarak, bu etiketin ürünün son kullanım tarihini içerdiğini belirlediler.

Bir sucuk standında ise dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Üzerinde boğa resmi bulunan sucukların tavuktan üretildiği yazılırken, Zabıta ekipleri bu durumu hemen satıcıya bildirdi. Özmen, vatandaşların boğa resmini görünce dana sucuğu sanmalarının önüne geçmek için, ürünün önüne “tavuk sucuğu” ifadesinin eklenmesi gerektiğini belirtti.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, ‘Kuymak Festivali’nde satılan ürünlerle ilgili olarak; “Satışa sunulan ürünler üzerinde barkodda piliç eti yazılmasına rağmen reyona arkasında dana ve boğa resmine yer verilmişti. Vatandaşlar bu nedenle yanıltılabiliyor. Biz bu ürünleri tespit ettik ve gerekli uyarıları yaptık. Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünler yeniden etiketlendi ve imha edildi.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Öndersev, vatandaşlara aldıkları ürünlerin içeriklerine, son kullanma tarihlerine ve gramaja dikkat etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.