BİLECİK’te Mezarlık Alanı Kirli

ÇÖPLER VE İNŞAAT ATIKLARIYLA DOLU MEZARLIK ALANI

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka bölümünde yer alan mezarlık altı bölgesi, çöpler ve inşaat atıklarıyla dolup taşıyor. Hasta ve yakınlarının park alanı olarak kullandığı bu bölge, bakımsız bir görüntü oluşturuyor. Hastane çevresindeki bu kirlilik, vatandaşları son derece rahatsız ediyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu alanda aracını park eden vatandaşlar, “Hastane çevresi resmen bok götürüyor, neden kimse ilgilenmiyor” diyerek yetkililere karşı tepkilerini ifade ediyor. Park alanındaki herhangi bir düzenlemenin olmaması, durumun daha da zorlaşmasına neden oluyor. “En azından buraya bir rampa yapılsa, araç koymak biraz daha kolay olur. Burası hastanenin hemen yanı, insanların sürekli geldiği bir alan. Ama ne çevre düzenlemesi var ne de temizlik. Arabamızı park ederken cam kırıkları, inşaat molozları ve çöplerin arasında kalıyoruz. Artık birileri buraya el atsın” şeklinde konuşuyorlar.