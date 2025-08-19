Bilecik’te Minibüs Otomobil Çarpması Yaraladı

KAZA SONUCUNDA YARALI VAR

Bilecik’te yaşanan bir trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bahçelievler Mahallesi’nde seyir eden Ramazan K.’nın kullandığı 11 EK 014 plakalı minibüs ile Özgür A. idaresindeki 11 AAE 411 plakalı otomobil, kesişen kavşakta çarpıştı.

YAYA KAZADAN ETKİLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırımda bulunan yaya Kadir A.’ya çarptı. Olay sonucunda yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma yürütmeye başladı. Yaralının durumu ve kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.