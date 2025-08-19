Haberler

Bilecik’te Minibüs Otomobil Çarpması Yaraladı

KAZA SONUCUNDA YARALI VAR

Bilecik’te yaşanan bir trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bahçelievler Mahallesi’nde seyir eden Ramazan K.’nın kullandığı 11 EK 014 plakalı minibüs ile Özgür A. idaresindeki 11 AAE 411 plakalı otomobil, kesişen kavşakta çarpıştı.

YAYA KAZADAN ETKİLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırımda bulunan yaya Kadir A.’ya çarptı. Olay sonucunda yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma yürütmeye başladı. Yaralının durumu ve kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakan Yılmaz, Ferrari ile kaza yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de Ferrari ile kaza yapan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceklerini ve kazanın kaygan zeminden kaynaklandığını açıkladı. Sosyal medya eleştirilerine de cevap verdi.
Haberler

Devrim Özkan, Genç Başarılı Bir Oyuncu

Devrim Özkan, tiyatrodan televizyona geçiş yaparak 'Vuslat' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki rolleriyle öne çıkan bir oyuncudur. Yaşı ve kökeni merak edilmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.