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Bilecik’te Miras Kavgasında Bıçaklama Yaşandı

BİLECİK’TE MİRAS KAVGASI SONUCU BIÇAKLI SALDIRI

Olayın Detayları

Bilecik’te bir birey, yeğeni yüzünden miras kavgası nedeniyle bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtaramadı. Olay, dün gece saat 20.00 sularında Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park çevresinde gerçekleşti. İddialara göre, miras nedeniyle sorun yaşayan Veli Yetim ile yeğeni Oğuzhan G. (27) arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın ardından evine dönen Yetim, yeğeni tarafından ‘arabam arızalandı’ ifadesiyle tekrar çağrıldı.

Yaralanma Anı

Bu durumda evden inen Veli Yetim’in arkasında gelen Oğuzhan G., Yetim’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı ağır yaralar nedeniyle Veli Yetim, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturması

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatan polis, kaçan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Veli Yetim’in daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yaptığı bilgisi edindi.

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