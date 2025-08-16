Bilecik’te Motokurye Eğlenceli Dans Ediyor

BİLECİK’TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bilecik’te bir motosiklet sürücüsü, kendisine eşlik eden otomobilden çalan müzikle dans ederek renkli anlar yaşattı. Bu ilginç durum, Bozüyük ilçesinde meydana geldi ve araç içi kamerası ile kaydedildi.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS EDEN SÜRÜCÜ

Üzerinde ‘sürücü adayı’ yeleği bulunan genç motosikletli, arkasındaki otomobilden gelen müziği duyunca duramaz hale geldi. Kırmızı ışıkta beklediği anlarda, ritme ayak uydurarak dans ederken görüntülenmesi dikkat çekti. Bu eğlenceli anlar, izleyenleri gülümsetti.