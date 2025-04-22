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Bilecik’te Motosiklet Çarpması, Yaya Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Bilecik’te meydana gelen bir kaza sonucunda motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Abdülhamithan Bulvarı’nda sürücüsü Enes T. olan 11 EN 330 plakalı motosiklet, Yaşayan Şehir Müzesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İsmet Özsoy’a çarptı.

YARALININ HASTANE SÜRECİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İsmet Özsoy, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özsoy’un hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar sürüyor.

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