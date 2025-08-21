Haberler

Bilecik’te Motosiklet Çarptı, Çocuk Yaralandı

YOLUN KARŞISINA GEÇEN ÇOCUĞA MOTOSİKLET ÇARPTI

Bilecik’te, karşıya koşarak geçmeye çalışan bir çocuk, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Edinilen verilere göre; Bilecik merkezdeki Eski otogar kavşağından Tevfikbey caddesi üzerinde seyreden Fadıl Ö. kontrolündeki 11 ACP 182 plakalı motosiklet, aniden yola fırlayan 7 yaşındaki M.K.’ye çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaya M.K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

