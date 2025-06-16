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Bilecik’te Motosiklet Cezası Uygulandı

YAYA YOLUNDA MOTOSİKLETLE GEZİP CEZA YEDİLER

Bilecik’te dün gece bir park içerisindeki yaya yolunda motosikletle dolaşan sürücülere para cezası kesildi ve bir motosiklet trafikten men edildi. Olay, Bilecik’in merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşti. Park içindeki yaya yolunu kötüye kullanarak çevreye tehlike yaratan motosikletli grup, emniyetin güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Plakalarına ceza yazılan motosiklet sürücülerine toplam 6 bin 320 lira ceza kesildi ve bir motosiklet trafikten men edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “14 Haziran 2025 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda, yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosiklet sürücüleriyle ilgili çalışma başlatılmıştır. Yapılan takip sonucu, söz konusu motosikletlilere toplam 6 bin 320 lira idari para cezası uygulanmış ve 1 motosiklet ise trafikten men edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız şekilde sürecektir.”

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