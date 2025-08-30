Haberler

Bilecik’te Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

YARALANMA OLAYI

Bilecik’te seyir halindeki bir motosiklet devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyreden 11 ABZ 094 plakalı motosiklete yöneten Ege Ç., aniden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yere devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK

Yaralı sürücü, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

