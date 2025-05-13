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Bilecik’te motosiklet ve otomobil kazası

TRAFİK KAZASINDA YARALI VAR

Bilecik’te bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde Park Sokak’ın kesiştiği noktada gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde Tepebaşı mevkiine doğru seyir eden Görkem D. yönetimindeki 11 ABZ 293 plakalı motosiklet, sokaktan caddeye çıkan Mustafa U. idaresindeki 34 FD S03 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumu öğrenen yetkililer, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

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