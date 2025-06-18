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Bilecik’te Motosiklet Yayaya Çarptı, İki Yaralı

TRAFAK KAZASI BİLECİK’TE MEYDANA GELDİ

Bilecik’te emniyet şeridinde seyir halindeki bir motosikletin, araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu trafik kazası gerçekleşti. Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı İl Özel İdare ışıklarında yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sanayi istikametinden kent merkezine doğru giden Mehmet K. yönetimindeki 41 AUS 895 plakalı motosiklet, ışıkların olduğu alanda araçtan inip karşıya geçmeye çalışan Gülseren U.’ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya savrularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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