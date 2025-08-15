Haberler

Bilecik’te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIDA İHTİYAÇLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in liderliğinde, Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda, ilçenin köy ve mahallelerinin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimatlar veriliyor.

MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI

Vali Sözer, muhtarlarla kurulan güçlü iş birliğinin ve ortak aklın, hizmetlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaşmasında kritik bir rol oynadığını ifade ediyor. Yerel yönetim temsilcileri ve kurum amirlerinin katıldığı bu toplantının, bölge halkının yaşam kalitesini artırmak adına önemli bir adım olduğu bildiriliyor.

