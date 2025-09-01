Bilecik’te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyünde, 27 Ağustos 2025 tarihinde bir nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Olayda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi, E.Ü. isimli bir vatandaşın evine girerek 5 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe ve 400 euro nakit parasını aldı.

Araştırma Faaliyetleri Başlatıldı

İlk olarak, olayın hemen ardından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, istihbarat ve asayiş ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Ekipler, detaylı araştırmalar yaparak olaya karışan şüphelilerin ve kullanılan araç bilgilerini tespit etti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Devam eden takip ve operasyon sonucunda şüpheli M.Ş.S., Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında sürdürülen etkin çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.