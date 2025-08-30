Haberler

Bilecik’te Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

TRAFFIK EĞİTİMİ GÖLPAZARI’NDA VERİLDİ

Bilecik’te trafik ekipleri, Kuran kursu öğrencilerine çeşitli trafik güvenliği bilgileri sundu. Gölpazarı ilçesinde Mihalgazi Camii’nde bulunan Kuran kursunda eğitim gören minik öğrenciler, trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirildi. Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği strateji ve eylem planı çerçevesinde etkinlikler düzenledi ve böylece ulusal yönde trafik kazalarını azaltmayı, yol kullanıcılarının bilinç seviyesini artırmayı ve güvenli ulaşımı sağlamayı hedefledi.

UYARI VE TATBİKATLI EĞİTİM

Derslerde, minik öğrencilere yaya geçidi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonunda ise genç katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edilerek etkinlik keyifli bir şekilde sona erdi.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

