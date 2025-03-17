Bilecik’te Okullar Tatil Edilecek Mi?

YAĞIŞLAR VE RÜZGAR UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Bilecik ilinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, farklı iller için kuvvetli kar yağışı uyarılarında bulundu. Bilecik okullar tatil mi? Bu konuda son dakika bilgileri bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğlenden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde etkili olacak güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu fırtınanın hızının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 80-90 km/saat civarında olabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşamı itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenen rüzgar, ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara neden olabilir. Batı Karadeniz’nin batısında, Salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek şiddetli rüzgarın hızı ise 50-75 km/saat olarak öngörülüyor ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayına yol açması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 Salı günü gece saatleri itibarıyla beklenen zirai donun Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmekte fayda var.

OKUL TATİLİ DUYURUSU BEKLENİYOR

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden, İç Anadolu’nun güney yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer tam fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği de vurgulanıyor. Bilecik Valiliğinden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili tatil açıklaması gelmedi.