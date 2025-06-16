Bilecik’te Orman Yangını Kontrol Altında

GÖLPAZARI’NDA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz netleşmemişken, Kuşçuören köyü çevresindeki alanda alevler yükselmeye başladı. Rüzgar etkisiyle alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını kontrol altına almak amacıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. Yangına toplamda 32 personel, 4 arazöz, itfaiye aracı, 2 su tankeri ve helikopterle müdahale edildi. Müdahale sonrası yangın başarıyla söndürüldü. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.