Bilecik’te Otomobil Bariyerlere Çarptı

TRAFFİK KAZASINDA BİR YARALI

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nde kent merkezine doğru giden 16 FG7 20 plakalı aracın sürücüsü Şenay Ö., TOKİ mevkiine yaklaştığında bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Kaza sonucunda araç içerisinde yolcu olarak bulunan Şevval Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

