Bilecik’te Otomobil, Bisiklet Çarpıştı

TRAFFIC ACCIDENT IN BILECIK

Bilecik’te otomobil ve motorlu bisikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Gayret ve Yediler Caddesi’nin kesişim noktasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Gayret Caddesi’nde ilerleyen Necdet U. yönetimindeki 11 EC 602 plakalı otomobil, Yediler Caddesi’nde ilerleyen Samet K. idaresindeki 25 AEH 211 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı.

MOTORCYCLE RIDER INJURED

Çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklet sürücüsü Samet K. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince mekânda gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili incelemeye başladı.