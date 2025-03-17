Bilecik’te Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Bilecik’te yaşanan bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir eden 16 BVH 90 plakalı otomobilin sürücüsü R. Ş., bir viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kontrolden çıkan araç, orta refüje çıkarak durabildi. Bu olayda sürücü R. Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.