Bilecik’te Ramazan Bayramı’nda Şehitlik Ziyareti

RAMAZAN BAYRAMI’NDA ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Ramazan Bayramı vesilesiyle Bilecik Valisi Şefik Aygöl liderliğinde şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlikte gerçekleştirilen etkinliğe; Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve birçok kurum ile kuruluş temsilcisi katıldı. Bu anlamlı ziyarette, şehitlerimizin anısına dualar okundu ve kabirler karanfillerle birlikte çeşitli çiçeklerle süslendi.

ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN

Vali Şefik Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı dolayısıyla, vatanımız uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizin kabirlerini ve mezarlık ziyareti yapan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Aziz ruhunuz şad olsun” ifadesini kullandı. Ziyaret sırasında şehit aileleri duygusal anlar yaşadı. Bu vesileyle milletimizin birlik ve beraberliğinin, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla daha da güçlendiği bir kez daha ifade edildi.

DUA İLE SON BULDU

Etkinlik, şehitlikte gerçekleştirilen kısa bir dua ile sona erdi. Bu anlamlı gün, şehitlerimizi anmak ve hatırlamak adına önemli bir fırsat oldu.