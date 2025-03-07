Bilecik’te Ramazan Denetimleri Sıkılaştırıldı

DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILIYOR

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelindeki fırın ve marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Müdür Yoldaş, personelleriyle birlikte Ramazan döneminde tüketimin artması beklenen ürünlerin, yani fırın, pastacılık ürünleri, unlu mamuller ve marketlerin denetimlerini yaptı.

GIDA GÜVENLİLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Denetimlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yoldaş, “Ramazan ayı boyunca denetimler artırılarak devam edecek. Ülkemizde üretilen, satılan ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine yönelik resmi kontroller Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan ve her yıl güncellenen resmi kontrol planları çerçevesinde yürütülmektedir” dedi. Yoldaş ayrıca, “Gıda güvenilirliğini temennini yürüttüğümüz bu faaliyetlerin özellikle Ramazan ayı boyunca da aksatılmadan yürütülmesi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.